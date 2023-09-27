Пять советов, как подготовить сад к зиме

Урожай собран, но садово‑огородный сезон ещё не завершён. Участок нужно подготовить к зиме и прежде всего избавить его от вредителей, которые могут перезимовать в почве, в коре, в опавших плодах, а весной начать хозяйничать.
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