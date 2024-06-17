Reuters: на Западе вели кампанию по дискредитации вакцины «Спутник V»

Это заявили в Российском фонде прямых инвестиций после публикации масштабного расследования Reuters. Для этого Пентагон в том числе использовал фейковые аккаунты в соцсетях и посты, замаскированные под новости, на разных языкахЗапад вел кампанию по дискредитации российской вакцины «Спутник V».