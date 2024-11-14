Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-Младшего на пост министра здравоохранения

Об этом он сообщил в своей социальной сети Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о планах номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, говорится в распространенном заявлении.
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