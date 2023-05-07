Газета.ру

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Пригожин: взаимодействие ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ будет курировать генерал Суровикин

Пригожин: взаимодействие ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ будет курировать генерал Суровикин

Куратор частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что взаимодействие его подразделений с российским Министерством обороны будет курировать бывший командующий Объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин.

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