Пошлины на ввоз в США смартфонов, ноутбуков и другой электроники всё равно в...

Пошлины на ввоз в США смартфонов, ноутбуков и другой электроники всё равно введут — через месяц или дваОтмена повышенных пошлин на ввоз в США смартфонов, ноутбуков, комплектующих для ПК и другой электроники, объявленная в минувшую пятницу, была временной мерой, поскольку Белый дом планирует включить их в категорию полупроводников, на которые предполагается ввести отдельный сбор.