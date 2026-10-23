КУРСК, 23 октября. /ТАСС/. Расчет 27-го отдельного батальона беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" дроном "Молния" доставил штурмовым группам продовольствие на передовые позиции в Сумской области.
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