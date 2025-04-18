У россиян вырос спрос на путешествия с детьми на майские праздники

Россияне стали на треть чаще бронировать туры с детьми на майские праздники и на лето. По данным турсервисов, большинство туристов с детьми отправятся в города России — 66% от всех семейных бронирований пришлись на внутренние направления.
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