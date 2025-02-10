Американских рэперов заманивают в Россию

Среди тех, с кем ведутся переговоры, — Канье УэстОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ читайте на monocle.ruСреди тех, с кем ведутся переговоры, — Канье УэстНовое концертное агентство Say Agency твердо намерено прервать изоляцию России и вновь начать привозить в страну мировых звезд.
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