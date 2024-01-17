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ВСС публикует график ключевых мероприятий на 2024 год

ВСС публикует график ключевых мероприятий на 2024 год

Крупнейшие деловые события соберут на своих площадках представителей органов государственной власти, руководителей крупнейших страховых и перестраховочных, финансовых и общественных организаций, а также ведущих экспертов из числа представителей научных кругов и делового общества для обсуждения важнейших вопросов экономики.

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