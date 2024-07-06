Залужный с 10 июля приступит к обязанностям посла Украины в Британии

Global Look Press/IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный с 10 июля начнет выполнять обязанности посла в Великобритании, сообщили в издании "Страна.
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