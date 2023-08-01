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Пророк Илия и Ильин день: Запреты, дела, приметы, традиции и молитва в церковный праздник 2 августа

Пророк Илия и Ильин день: Запреты, дела, приметы, традиции и молитва в церковный праздник 2 августа

Пророк Илия и Ильин день: Запреты, дела, приметы, традиции и молитва в церковный праздник 2 августа Ирэн ОрлонскаяИлья Пророк, чья личность часто представляется в России скорее как миф, чем реальность, остается загадкой для историков и ученых.

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