Медвежий угол
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Медвежий угол

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Заступилась за брата-бандита и дважды оскорбила русских. "Сами виноваты"?

Заступилась за брата-бандита и дважды оскорбила русских. "Сами виноваты"?

Царьград ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Сестра мигранта, который вместе с бандой нападал на жителей Белгорода, заступилась за брата.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Гнать вон всех, кто поднимает руку на коренных россиян!!!
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8 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Видите до чего дело дошло - МАЛО ТОГО, ЧТО НАШИ ЗАКОНЫ ДЛЯ НИХ НЕ ЗАКОНЫ, еще и всякая стерлядь под свои преступления базу подводит! При чем в оскорбительной форме
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8 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С Вами согласен, &quot;Спекуляция это не бизнес. И именно этим занимаются азеры и прочая чернота в России. Судя по высказываниям этой озлобленной дуры, делать ей в России нечего.&quot; Необходимо таких людей лишать российского гражданства и отправлять туда, откуда они прибыли
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4 час.

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