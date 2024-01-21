Царьград ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Сестра мигранта, который вместе с бандой нападал на жителей Белгорода, заступилась за брата.
Заступилась за брата-бандита и дважды оскорбила русских. "Сами виноваты"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Гнать вон всех, кто поднимает руку на коренных россиян!!!
Ответить
8 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Видите до чего дело дошло - МАЛО ТОГО, ЧТО НАШИ ЗАКОНЫ ДЛЯ НИХ НЕ ЗАКОНЫ, еще и всякая стерлядь под свои преступления базу подводит! При чем в оскорбительной форме
Ответить
8 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С Вами согласен, "Спекуляция это не бизнес. И именно этим занимаются азеры и прочая чернота в России. Судя по высказываниям этой озлобленной дуры, делать ей в России нечего." Необходимо таких людей лишать российского гражданства и отправлять туда, откуда они прибыли
Ответить
4 час.
Свежие комментарии