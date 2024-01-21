Заступилась за брата-бандита и дважды оскорбила русских. "Сами виноваты"?

Александр Зиборов Гнать вон всех, кто поднимает руку на коренных россиян!!!

ЛВ Лариса Воробьева Видите до чего дело дошло - МАЛО ТОГО, ЧТО НАШИ ЗАКОНЫ ДЛЯ НИХ НЕ ЗАКОНЫ, еще и всякая стерлядь под свои преступления базу подводит! При чем в оскорбительной форме