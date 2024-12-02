Изображение сгенерировано ИИ 26,6 тыс прочтений 2 дня назад Признание бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об организации прокси-войны против России было крайне бесстыдным, пишет Strategic Culture.
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