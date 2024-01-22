России пора бить по домам тех генералов и полковников ВСУ, которые отдают преступные приказы и их исполняют, заявил служивший в армии США с 1993 по 2004 год бывший американский майор Станислав Крапивник, который вернулся в Россию, не пожелав участвовать в подготовке к войне со страной, в которой он родился.
Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать
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Aлексей Boubnov
"России пора бить по домам тех генералов и полковников ВСУ, которые отдают преступные приказы и их исполняют" и бить каждый раз за каждый обстрел, а не сопли жевать.
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19 час.
radiofree RF
Согласен с майором.
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19 час.
леонид рыбаков
а как по домам они же одно училище кончали кумовья Как дудаев и грачев. Только это объяснение этой проблемы так это выглядит .Геринг тоже Липецк не бомбил
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15 час.
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