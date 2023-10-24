Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Никакое оружие и никакие деньги Запада не смогут спасти армию Украины от тотального физического уничтожения — это понимание из опасной крамолы неумолимо превращается в рутинный факт как среди главных лиц киевского режима, так и их кураторов.

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Комментарии
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Samarium
Кто сказал, что нам всем жалко этих...( людей) ??? Нисколько не жалко... Они сами выбрали все это дерьмо в свое время....  И если они с оружием в руках и стремятся убить наших ребят, то независимо от того, какого они пола, все подлежат уничтожению....
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4 д.
Юрий Золотарев
Армия бандеровской МЕРЗОСТИ д.б. уничтожена до корня! Это НЕ люди! Люди должны строить и жить, а не орать &quot;херроям слава!&quot;  (в смысле - &quot;слава&quot; палачам и детоубийцам).
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4 д.

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