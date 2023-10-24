Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Samarium

Кто сказал, что нам всем жалко этих...( людей) ??? Нисколько не жалко... Они сами выбрали все это дерьмо в свое время.... И если они с оружием в руках и стремятся убить наших ребят, то независимо от того, какого они пола, все подлежат уничтожению....