Никакое оружие и никакие деньги Запада не смогут спасти армию Украины от тотального физического уничтожения — это понимание из опасной крамолы неумолимо превращается в рутинный факт как среди главных лиц киевского режима, так и их кураторов.
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
Комментарии
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Samarium
Кто сказал, что нам всем жалко этих...( людей) ??? Нисколько не жалко... Они сами выбрали все это дерьмо в свое время.... И если они с оружием в руках и стремятся убить наших ребят, то независимо от того, какого они пола, все подлежат уничтожению....
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4 д.
Юрий Золотарев
Армия бандеровской МЕРЗОСТИ д.б. уничтожена до корня! Это НЕ люди! Люди должны строить и жить, а не орать "херроям слава!" (в смысле - "слава" палачам и детоубийцам).
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4 д.
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