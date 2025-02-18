Океан «кипит» и «съедает» берега: ученые рассказали о новой проблеме – «метановая бомба» под носом в Арктике Ольга БезродняяНедавние исследования ученых показывают, что планета сталкивается с новыми угрозами, связанными с выбросами метана из подводных источников.
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