Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США выяснили, что совершивший покушение на Трампа действовал один

В США выяснили, что совершивший покушение на Трампа действовал один

В США выяснили новые подробности о покушении на бывшего президента страны Дональда Трампа. По данным следствия, подозреваемый действовал в одиночку и не относился ни к какой террористической организации, об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.

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