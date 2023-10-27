Стал известен новый владелец бывшей квартиры Слепакова в Москве

Уехавший в Израиль популярный комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) продал свою квартиру в Москве руководителю Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, доценту Высшей школы экономики (ВШЭ) Павлу Толстых.
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