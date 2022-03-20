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“НАТО – зло”: в Греции протестующие потребовали не пускать военный корабль в порт

“НАТО – зло”: в Греции протестующие потребовали не пускать военный корабль в порт

“НАТО – зло”: в Греции протестующие потребовали не пускать военный корабль в порт AlexCoder“НАТО – зло”: в Греции протестующие потребовали не пускать военный корабль в порт AlexCoder Активисты заявили, что не рады появлению судна альянса в их родной стране Североатлантический альянс начал проводить в средиземноморских водах военные маневры – речь идет об учениях “Удар Нептуна”, где задействован американский авианосец Harry Truman, базирующийся на военно-морской базе Соединенных Штатов в Норфолке, Вирджиния.

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