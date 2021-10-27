Глава J2TX Моисеев назвал три причины популярности криптовалюты

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Интерес к рынку криптоактивов вызывают три основные причины: криптовалюта снижает зависимость от традиционных банковских институтов, хеджирует риски инфляции, а также является интересным финансовым инструментом для спекулятивной торговли, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.
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