Мировое обозрение

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Глава J2TX Моисеев назвал три причины популярности криптовалюты

Глава J2TX Моисеев назвал три причины популярности криптовалюты

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Интерес к рынку криптоактивов вызывают три основные причины: криптовалюта снижает зависимость от традиционных банковских институтов, хеджирует риски инфляции, а также является интересным финансовым инструментом для спекулятивной торговли, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.

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