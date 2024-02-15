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Спички - не игрушка

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НЕ ЛЮБО!

13   февраля    в  городе  Ростове-на-Дону    открыли            памятник  русофобу  и    чёрту  осёдлости  Жванецкому.

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