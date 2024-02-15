13 февраля в городе Ростове-на-Дону открыли памятник русофобу и чёрту осёдлости Жванецкому.
НЕ ЛЮБО!
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13 февраля в городе Ростове-на-Дону открыли памятник русофобу и чёрту осёдлости Жванецкому.
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