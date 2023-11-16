Виктория Боня обвинила Филиппа Киркорова в трусости

Конфликт Виктории Бони и Филиппа Киркорова начался в 2022 году и продолжается негласно до сих. Недавно блогер впервые за долгое время вернулась в Москву, где стала посещать светские мероприятия, на одном из которых знаменитость могла встретить Киркорова.
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