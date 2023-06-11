Аргументы недели

98 689 подписчиков

Хабаровские пожарные взяли «серебро» дальневосточных соревнований

Хабаровские пожарные взяли «серебро» дальневосточных соревнований

В течение нескольких дней пожарные из разных регионов Дальнего Востока соревновались за звание лучшей группы газодымозащитной службы во Владивостоке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх