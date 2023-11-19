Лерчек выплатила многомилионные долги перед налоговой

Со счетов Чекалиных сняли арест.фото: vk.com/lerchek_group--> Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, и её муж Артём заплатили 296 млн рублей Федеральной налоговой службе.
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