Неочевидная проблема Киева: Теперь придётся тратить деньги на народ

Киев обозначил неочевидную проблему, которая не особо согласуется с нынешней обстановкой в стране. Украинский политолог Руслан Бортник указал, что путешествия на поездах превратились в "опасные марш-броски", а значит украинскому правительству придётся вновь тратить деньги на народ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Y Гриб предложил сд...
- Госдума отклонила...
- ЮГ Дерзкое заявление...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым