Неочевидная проблема Киева: Теперь придётся тратить деньги на народ

Киев обозначил неочевидную проблему, которая не особо согласуется с нынешней обстановкой в стране. Украинский политолог Руслан Бортник указал, что путешествия на поездах превратились в "опасные марш-броски", а значит украинскому правительству придётся вновь тратить деньги на народ.