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Николай Азаров о социально-экономическом коллапсе на Украине: «Как на Майданах скакать, так пожалуйста! А как отстоять свои права – так нет»

Николай Азаров о социально-экономическом коллапсе на Украине: «Как на Майданах скакать, так пожалуйста! А как отстоять свои права – так нет»

«Украинская экономика ежегодно теряет на нелегальных схемах около 40 миллиардов гривен. Именно поэтому власти должны, прежде всего, сосредоточиться на том, чтобы вывести экономику из тени, а не повышать фискальную нагрузку на легальный бизнес.

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