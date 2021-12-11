Николай Азаров о социально-экономическом коллапсе на Украине: «Как на Майданах скакать, так пожалуйста! А как отстоять свои права – так нет»

«Украинская экономика ежегодно теряет на нелегальных схемах около 40 миллиардов гривен. Именно поэтому власти должны, прежде всего, сосредоточиться на том, чтобы вывести экономику из тени, а не повышать фискальную нагрузку на легальный бизнес.
«Украинская экономика ежегодно теряет на нелегальных схемах около 40 миллиардов гривен. Именно поэтому власти должны, прежде всего, сосредоточиться на том, чтобы вывести экономику из тени, а не повышать фискальную нагрузку на легальный бизнес.
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