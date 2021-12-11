Николай Азаров о социально-экономическом коллапсе на Украине: «Как на Майданах скакать, так пожалуйста! А как отстоять свои права – так нет»

«Украинская экономика ежегодно теряет на нелегальных схемах около 40 миллиардов гривен. Именно поэтому власти должны, прежде всего, сосредоточиться на том, чтобы вывести экономику из тени, а не повышать фискальную нагрузку на легальный бизнес.