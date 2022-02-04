Стоп, что?! Чимин вышел на сцену в эротическом костюме для ролевых игр: «Зад открывается на заклепках!»

Возможно, сегодняшние снимки приведут вас в шок, заставят посмотреть на Чимина (Jimin) из BTS с другой стороны и даже перевернут ваше представление о группе в целом… Конечно же, это шутка! Не пугайтесь, не все так серьезно! Чимин просто вышел в эротическом костюме на сцену и далеко не все АРМИ поняли это, поэтому мы должны показать вам соблазнительный лук этого парня.