Popcaketv

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Стоп, что?! Чимин вышел на сцену в эротическом костюме для ролевых игр: «Зад открывается на заклепках!»

Стоп, что?! Чимин вышел на сцену в эротическом костюме для ролевых игр: «Зад открывается на заклепках!»

Возможно, сегодняшние снимки приведут вас в шок, заставят посмотреть на Чимина (Jimin) из BTS с другой стороны и даже перевернут ваше представление о группе в целом… Конечно же, это шутка! Не пугайтесь, не все так серьезно! Чимин просто вышел в эротическом костюме на сцену и далеко не все АРМИ поняли это, поэтому мы должны показать вам соблазнительный лук этого парня.

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