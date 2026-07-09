FPV-дроны сбили тяжелые коптеры ВСУ в небе у Красного Лимана

Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили в воздухе несколько украинских гексакоптеров, пытавшихся атаковать российские позиции в районе Красного Лимана в ДНР.
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