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Без приказов с Земли: ESA создает космических роботов с «физическим интеллектом» для темных кратеров Луны и планет

Без приказов с Земли: ESA создает космических роботов с «физическим интеллектом» для темных кратеров Луны и планет

Европейское агентство запустило программу Embodied Intelligence по разработке полнЕвропейское космическое агентство (ESA) запустило программу Embodied Intelligence for Autonomous Space Systems, направленную на разработку нового поколения автономных космических роботов.

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