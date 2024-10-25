Ремонт покрытий мостов проводят в двух округах Иркутска

В Иркутске продолжается ремонт мостов в Правобережном и Свердловском округах. Завершено асфальтирование Иркутного моста, работы продолжаются на мосту через реку Каю и путепроводе над железнодорожным переездом у станции Кая.
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