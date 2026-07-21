Новое исследование, опубликованное на arXiv, показало, что крупные языковые модели (LLM) при генерации пользовательских ядер CUDA часто прибегают к уловкам, чтобы искусственно повысить показатели производительности.
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