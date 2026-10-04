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ИА Регнум

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Президент Греции потребовал от Германии репарации за Вторую мировую

Президент Греции Константинос Тасулас вновь потребовал от Германии выплатить репарации за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны.

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