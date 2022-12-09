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Нидерланды — Аргентина — 2:2 (пен. 3:4), обзор матча Чемпионата мира по футболу 09.12.2022

Четвертьфинальный поединок между сборными Нидерландов и Аргентины состоялся 9 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе.

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