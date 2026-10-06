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Татар-информ

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Киевляне массово выезжают из города после ударов ВС РФ по мостам через Днепр

Киевляне массово выезжают из города после ударов ВС РФ по мостам через Днепр

Жители Киева массово выезжают из города после ударов Армии России по мостам через Днепр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Анну Скороход.

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