Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Чайка
    А может хватит с такими недоразвитыми либеральничать???Они обязаны знать,что государство это прежде всего обязанность...Избирательные урн...
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Совет натовским стратегам: учите историю

Совет натовским стратегам: учите историю

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ История такая: мелкобританские журналисты издания «The Sun» получили немного шекелей и помчались в заднепровские степи снимать духоподъёмный репортаж о небывалой мощи «кастрюли Его Величества» (армейский британский сленг), танке «Challenger-2».

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