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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Зверев вытеснил Рублева из топ-5, Хачанов выпал из топ-15, Нарди поднялся на 27 строчек

Россиянин выпал оттуда впервые с октября 2023-го. Каспер Рууд обошел Хуберта Хуркача. В топ-100 личный рекорд обновили Александр Бублик, Томаш Махач, Якуб Меньшик, Артур Казо и Лука Нарди.

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