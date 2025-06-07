В Железногорске убирают за мощным ураганом

Стихия повалила деревья, оборвала линии электропередач, частично парализовав движение в городе. Сейчас на месте работают коммунальные службы, аварийные бригады и энергетики, устраняя последствия непогоды.
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