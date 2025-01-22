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Орловские власти экономят деньги на учебных пособиях для школ

Орловские власти экономят деньги на учебных пособиях для школ

Орловские власти выделяют недостаточно денег на учебные пособия и технические средства обучения.  Ситуацию с бесплатным школьным образованием в муниципальных учреждениях рассмотрели накануне, 21 января, на комитете по бюджету, налогам и финансам облсовета.

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