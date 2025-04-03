На платформе «Умный Смоленск» заработала поддержка участников СВО

Мэр Александр Новиков провёл тематическую встречу с митрополитом Исидором и главой смоленского филиала «Защитников Отечества» Натальей Полушкиной На платформе «Умный Смоленск» теперь доступна категория обращений «Поддержка участников СВО», сообщил глава города Александр Новиков.
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