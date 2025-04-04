На достройку школы в омской Ясной Поляне выделили 1,4 миллиарда рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, с которым подпишут контракт.
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На достройку школы в омской Ясной Поляне выделили 1,4 миллиарда рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, с которым подпишут контракт.