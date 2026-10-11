Блогеры-миллионеры получили счета: почему Смолов, Wylsacom и Самойлова столкнулись с претензиями Роскомнадзора Елена ГалицкаяРоссийский рынок интернет-рекламы столкнулся с новым этапом регулирования.
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