АМНА: экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ

В ходе I Американо-средиземноморского инвестиционного форума экс-госсекретарь США Майк Помпео помимо прочего рассказал о контактах с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на афинское агентство новостей АМНА.
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