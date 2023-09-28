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АМНА: экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ

АМНА: экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ

В ходе I Американо-средиземноморского инвестиционного форума экс-госсекретарь США Майк Помпео помимо прочего рассказал о контактах с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на афинское агентство новостей АМНА.

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