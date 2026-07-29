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Царьград

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Мурашко обрушился с критикой на продолжительность приёма пациентов у врачей

Мурашко обрушился с критикой на продолжительность приёма пациентов у врачей

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о новых подходах к организации работы поликлиник.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о системных изменениях в работе первичного звена здравоохранения.

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