Аргументы недели

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В России за сутки выявили 3 080 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3 080 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3 080 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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