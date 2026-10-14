Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Бешикташем», «Анадолу Эфес» примет «Баварию»

«Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Бешикташем», «Анадолу Эфес» примет «Баварию». Евролига Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос Греция – 5-0, Олимпиакос Греция – 4-1, Валенсия Испания – 4-1, Фенербахче Турция – 4-1, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Партизан Сербия – 3-2, Дубай ОАЭ – 3-2, Бешикташ Турция – 2-2, Виртус Италия – 2-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-2, Реал Испания – 2-3, Жальгирис Литва – 2-3, Виллербан Франция – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Париж Франция – 1-3, Бавария Германия – 1-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Милан Италия – 1-4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дмитрий Губерниев: «Допуск белорусов вряд ли состоится в этом сезоне. Будем выступать на открытых Кубках России, Кубках Содружества»
- Уфа – Спартак Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 15 ноября 2026
- Карандин о словах Путина об ИИ как помощнике судьи: «Если о реформе судейства заговорил первый человек России, значит, порядок в нашем хоккее будет наведен»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым