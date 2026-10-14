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Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Бешикташем», «Анадолу Эфес» примет «Баварию»

«Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Бешикташем», «Анадолу Эфес» примет «Баварию». Евролига Регулярный чемпионат Положение команд:  Панатинаикос Греция – 5-0, Олимпиакос Греция – 4-1, Валенсия Испания – 4-1, Фенербахче Турция – 4-1, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Партизан Сербия – 3-2, Дубай ОАЭ – 3-2, Бешикташ Турция – 2-2, Виртус Италия – 2-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-2, Реал Испания – 2-3, Жальгирис Литва – 2-3, Виллербан Франция – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Париж Франция – 1-3, Бавария Германия – 1-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Милан Италия – 1-4.

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