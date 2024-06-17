Победа Украины это не выход на границы 1991 года, а «уничтожение путинизма». Об этом экс-депутат Госдумы, а ныне иноагент, экстремист и терррист Илья Пономарев заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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