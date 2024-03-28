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Что такое забота в отношениях и какой она бывает?

Что такое забота в отношениях и какой она бывает?

Забота это действия направленные на достижение благополучие объекта,о котором мы беспокоимся. Доброе отношение выраженное в конкретных поступках по обеспечению кого-либо ресурсами, необходимыми для комфортного проживания, как в физиологическом, так и в эмоциональном контексте.

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