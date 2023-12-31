FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Культенко
    У него других мыслей нет?Макрон упомянул Р...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Вообще атаки на корабли происходят из опасений командования НАТО, что полноценная операция наших Вооружённых Сил вкуп...Bloomberg: Россия...

Первые подробности о кросс-универсале Dacia C-Neo 2026: крутой дизайн, платформа как у Lada Iskra и практичность на уровне Skoda Octavia

Первые подробности о кросс-универсале Dacia C-Neo 2026: крутой дизайн, платформа как у Lada Iskra и практичность на уровне Skoda Octavia

Ресурс Carscoops опубликовал подробности о проекте будущего автомобиля Dacia C-Neo 2026. Это будет кросс-универсал, который позволит Dacia заполнить нишу, образовавшуюся в результате массового перевода автомобилей других производителей на электричество: в отличие от них, C-Neo будет использовать традиционные силовые установки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх