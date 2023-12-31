Первые подробности о кросс-универсале Dacia C-Neo 2026: крутой дизайн, платформа как у Lada Iskra и практичность на уровне Skoda Octavia

Ресурс Carscoops опубликовал подробности о проекте будущего автомобиля Dacia C-Neo 2026. Это будет кросс-универсал, который позволит Dacia заполнить нишу, образовавшуюся в результате массового перевода автомобилей других производителей на электричество: в отличие от них, C-Neo будет использовать традиционные силовые установки.
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