Хакерская группа IntelBroker сообщила о взломе Apple – похищены исходники и внутрен...

Хакерская группа IntelBroker сообщила о взломе Apple – похищены исходники и внутренние документы компанииХакерская группа IntelBroker сообщила о том, что им удалось похитить внутренние инструменты и исходный код компании Apple.
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