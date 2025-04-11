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Царьград

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Москва готовится к майскому теплу: до +20 и солнце всю неделю

Москва готовится к майскому теплу: до +20 и солнце всю неделю

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +20 градусов. Ясные и солнечные дни принесет антициклон, что создаст идеальные условия для комфортной весенней погоды.

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